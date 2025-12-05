На дешеві посилки з-за кордону накладатимуть податок: кого стосуються зміни
- Україна планує впровадити оподаткування на міжнародні посилки вартістю до 150 євро, переважно з Китаю.
- Покупці також сплачуватимуть податок на етапі купівлі, що відповідає європейській практиці оподаткування.
Міжнародні посилки будуть оподатковувати, аби український бюджет не втрачав коштів. Більшість з них їдуть з Китаю, а саме відомих маркетплейсів Shein, AliExpress і Temu.
Коли почнеться оподаткування міжнародних посилок?
Податок накладатимуть на посилки вартістю до 150 євро. Про це розповів міністр фінансів Сергій Марченко, пише 24 Канал з посиланням на "РБК-Україна".
Розмови про це ми почали ще два роки тому. Декому це не сподобалось. Але виявилося, що більшість маленьких посилок, які завозяться в Україну, їдуть з однієї країни, яка в геополітичному розумінні іноді недружня до України,
– пояснив Марченко, натякаючи на Китай.
Саме через ці посилки більшість операторів, які завозять та продають свою продукцію легально, нібито виявилися неконкурентноспроможними.
Загалом кількість імпорту впливає на платіжний баланс України. Тому в Україні пізніше запровадять так звану "європейську" практику оподаткування – покупець сплачує податок одразу на етапі купівлі в магазині.
Нагадаємо, що ще у 2019 році в Україні зменшили неоподатковуваний ліміт поштових посилок і нині він складає 100 євро.
Тобто відправлення, які коштували більше – підлягали оподаткуванню. Але якщо товар коштував, наприклад, 130 євро, то на 30 євро нараховувався ввізний податок (в сумі 3 євро) та ПДВ – 6 євро.
У січні 2022 року Верховна Рада збільшила ліміт на безмитну доставку посилок з-за кордону до 150 євро. Якщо посилка дорожча, то оподатковується лише та частина, що перевищує ліміт.
Що відомо про сплату податків в Україні?
Влада хоче вирівняти правила для ФОП на спрощеній системі та платників ПДВ, щоб запобігти ухиленню від податків великим бізнесом. Пропонуються спільні ліміти доходів для цих груп, і ФОПи матимуть перехідний період до 2027 року для адаптації до змін.
В Україні за ухилення від сплати податків передбачені величезні штрафи, обмеження права обіймати посади до 3 років, а в деяких випадках і конфіскація майна.
Податкова служба України впровадила нову автоматизовану систему, яка дозволила стягнути понад 100 мільйонів гривень податкового боргу з понад 2 тисяч підприємств.