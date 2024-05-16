TikTok б'є рекорди: компанія стала найдорожчим брендом у КНР

Попри неоднозначну поведінку TikTok, ця соцмережа залишається однією з найпопулярніших у світі. Сукупна вартість платформи постійно зростає.

На скільки подорожчав TikTok

Відповідно до звіту Brand Finance China 500, TikTok (для КНР цей додаток називається Douyin) став найдорожчим брендом у Китаї. Його вартість за рік зросла на 28% і перевищила 84,2 мільярда доларів

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Вартість TikTok зараз перевищує ціну Industrial and Commercial Bank of China (ICBC). Щобільше платформа перегнала в рейтингу 3 найбільші державні банки Китаю.

За рік вартість ICBC зросла лише на 3,3%. Зараз ціна цього банку – 71,8 мільярда доларів, він займає друге місце в рейтингу.

Як змінились позиції інших компаній

Закриває трійку генерувальна компанія State Grid Corporation of China, вона за минулий рік зросла на 21%. Її ціна зараз – 71,5 мільярда доларів.

Наступні місця посіли:

четверте місце зайняв China Construction Bank, який зріс у ціні на 4,7% і має вартість 60,4 мільярда доларів;

п'яте – Agricultural Bank Of China – 4,7% – 60,4 мільярда доларів;

шосте – Bank of China – 6,6% – 50,5 мільярда доларів;

сьоме – Moutai – 0,7% – 50,1 мільярда доларів.

Відомий месенджер WeChat навпаки втратив свої позиції, він опустився на десяте місце (хоча раніше обіймав шосте). Вартість компанії знизилась на 16,8%, зараз вона складає – 41,8 мільярда доларів.