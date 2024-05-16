На скільки подорожчав TikTok
Відповідно до звіту Brand Finance China 500, TikTok (для КНР цей додаток називається Douyin) став найдорожчим брендом у Китаї. Його вартість за рік зросла на 28% і перевищила 84,2 мільярда доларів
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Вартість TikTok зараз перевищує ціну Industrial and Commercial Bank of China (ICBC). Щобільше платформа перегнала в рейтингу 3 найбільші державні банки Китаю.
За рік вартість ICBC зросла лише на 3,3%. Зараз ціна цього банку – 71,8 мільярда доларів, він займає друге місце в рейтингу.
Як змінились позиції інших компаній
Закриває трійку генерувальна компанія State Grid Corporation of China, вона за минулий рік зросла на 21%. Її ціна зараз – 71,5 мільярда доларів.
Наступні місця посіли:
- четверте місце зайняв China Construction Bank, який зріс у ціні на 4,7% і має вартість 60,4 мільярда доларів;
- п'яте – Agricultural Bank Of China – 4,7% – 60,4 мільярда доларів;
- шосте – Bank of China – 6,6% – 50,5 мільярда доларів;
- сьоме – Moutai – 0,7% – 50,1 мільярда доларів.
Відомий месенджер WeChat навпаки втратив свої позиції, він опустився на десяте місце (хоча раніше обіймав шосте). Вартість компанії знизилась на 16,8%, зараз вона складає – 41,8 мільярда доларів.