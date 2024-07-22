Загроза енергетичній безпеці: чому Угорщина погрожує Україні судом

Україна відмовляється продовжувати транзит нафти російської компанії "Лукойл". Угорщина незадоволена цим рішенням.

Як Угорщина пояснює своє рішення

Угорські урядовці вважають, що рішення України загрожує енергетичній безпеці Угорщини. Міністр Петер Сійярто назвав припинення транзиту порушенням Угоди про асоціацію з ЄС.

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Петер Сійярто Міністр закордонних справ Угорщини Очевидно, що рішення України докорінно загрожує безпеці енергопостачання Угорщини та Словаччини. Це неприйнятний крок з боку України, країни, яка хоче бути членом Європейського союзу, і одним своїм рішенням вона ставить під фундаментальний ризик постачання нафти двом країнам-членам ЄС.

За словами Сійярто, Угорщина зможе мати достатньо нафти лише, якщо постачання з Росії продовжаться. Для отримання цієї сировини з інших джерел угорська сторона не має спеціальної інфраструктури.

Міністр уточнив, що, якщо Угорщина не зможе домовитись з Україною, буде розпочато арбітражний суд. Цьому мають передувати спеціальні консультації, під час яких і відбуватимуться переговори.