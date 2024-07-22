Как Венгрия объясняет свое решение
Венгерские чиновники считают, что решение Украины угрожает энергетической безопасности Венгрии. Министр Петер Сийярто назвал прекращение транзита нарушением Соглашения об ассоциации с ЕС.
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Очевидно, что решение Украины в корне угрожает безопасности энергоснабжения Венгрии и Словакии. Это неприемлемый шаг со стороны Украины, страны, которая хочет быть членом Европейского союза, и одним своим решением она ставит под фундаментальный риск поставки нефти двум странам-членам ЕС.
По словам Сийярто, Венгрия сможет иметь достаточно нефти только, если поставки из России продолжатся. Для получения этого сырья из других источников венгерская сторона не имеет специальной инфраструктуры.