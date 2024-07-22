Как Венгрия объясняет свое решение

Венгерские чиновники считают, что решение Украины угрожает энергетической безопасности Венгрии. Министр Петер Сийярто назвал прекращение транзита нарушением Соглашения об ассоциации с ЕС.

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Петер Сийярто Министр иностранных дел Венгрии Очевидно, что решение Украины в корне угрожает безопасности энергоснабжения Венгрии и Словакии. Это неприемлемый шаг со стороны Украины, страны, которая хочет быть членом Европейского союза, и одним своим решением она ставит под фундаментальный риск поставки нефти двум странам-членам ЕС.

По словам Сийярто, Венгрия сможет иметь достаточно нефти только, если поставки из России продолжатся. Для получения этого сырья из других источников венгерская сторона не имеет специальной инфраструктуры.

Обратите внимание! Министр уточнил, что, если Венгрия не сможет договориться с Украиной, будет начат арбитражный суд. Этому должны предшествовать специальные консультации, во время которых и будут происходить переговоры.