Як Угорщина пояснює своє рішення

Угорські урядовці вважають, що рішення України загрожує енергетичній безпеці Угорщини. Міністр Петер Сійярто назвав припинення транзиту порушенням Угоди про асоціацію з ЄС.

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Петер Сійярто Міністр закордонних справ Угорщини Очевидно, що рішення України докорінно загрожує безпеці енергопостачання Угорщини та Словаччини. Це неприйнятний крок з боку України, країни, яка хоче бути членом Європейського союзу, і одним своїм рішенням вона ставить під фундаментальний ризик постачання нафти двом країнам-членам ЄС.

За словами Сійярто, Угорщина зможе мати достатньо нафти лише, якщо постачання з Росії продовжаться. Для отримання цієї сировини з інших джерел угорська сторона не має спеціальної інфраструктури.

Зверніть увагу! Міністр уточнив, що, якщо Угорщина не зможе домовитись з Україною, буде розпочато арбітражний суд. Цьому мають передувати спеціальні консультації, під час яких і відбуватимуться переговори.