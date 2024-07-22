Як Угорщина пояснює своє рішення
Угорські урядовці вважають, що рішення України загрожує енергетичній безпеці Угорщини. Міністр Петер Сійярто назвав припинення транзиту порушенням Угоди про асоціацію з ЄС.
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Очевидно, що рішення України докорінно загрожує безпеці енергопостачання Угорщини та Словаччини. Це неприйнятний крок з боку України, країни, яка хоче бути членом Європейського союзу, і одним своїм рішенням вона ставить під фундаментальний ризик постачання нафти двом країнам-членам ЄС.
За словами Сійярто, Угорщина зможе мати достатньо нафти лише, якщо постачання з Росії продовжаться. Для отримання цієї сировини з інших джерел угорська сторона не має спеціальної інфраструктури.