Хто може отримати цю роботу
Кенсінгтонському палацу потрібні нові помічники. Зокрема, принц і принцеса Вельська шукають особистого секретаря.
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Це приголомшлива можливість приєднатися до відданої команди Кенсінгтонського палацу, яка надає підтримку принцові та принцесі Вельським,
– повідомляється у вакансії.
Що вимагається від кандидата:
- хороші комунікативні навички;
- стресостійкість;
- глибоке розуміння укладу валлійських спільнот, бізнесу та уряду;
- знання валлійської мови на рівні носія (вільне володіння).
Обрана особа має виконувати обов'язки особистого помічника та секретаря королівської родини. У тиждень працівник матиме 38 робочих годин та 2 вихідні.