Кадровий дефіцит в Україні

В Україні спостерігається кадровий дефіцит та структурне безробіття через війну, виїзд українців за кордон та внутрішню міграцію. Про це під час зустрічі з представниками МВФ повідомила заступниця міністра економіки Тетяна Бережна.

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За її словами, кількість офіційно працевлаштованих осіб з 11,5 мільйона у 2021 році зменшилася до 9 мільйонів у 2023 році.

Тетяна Бережна Заступниця Міністра економіки За попередніми розрахунками, для того, щоб забезпечити щорічне зростання ВПП до 2030 року на 7% нам потрібно 4,5 мільйона працівників додатково.

Втім, перший заступник міністра Олексій Соболев під час зустрічі зазначив, що за підсумками шести місяців ВВП зріс на 4,1%, і за прогнозами, його зростання за підсумками року складе близько 3,5%.