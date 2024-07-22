Кадровый дефицит в Украине

В Украине наблюдается кадровый дефицит и структурная безработица из-за войны, выезд украинцев за границу и внутреннюю миграцию. Об этом во время встречи с представителями МВФ сообщила заместитель министра экономики Татьяна Бережная.

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По ее словам, количество официально трудоустроенных лиц с 11,5 миллиона в 2021 году уменьшилось до 9 миллионов в 2023 году.

Татьяна Бережная Заместитель Министра экономики По предварительным расчетам, для того, чтобы обеспечить ежегодный рост ВПП до 2030 года на 7%, нам нужно 4,5 миллиона работников дополнительно.

Впрочем, первый заместитель министра Алексей Соболев во время встречи отметил, что по итогам шести месяцев ВВП вырос на 4,1%, и по прогнозам, его рост по итогам года составит около 3,5%.