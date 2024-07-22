Кто может получить эту работу

Кенсингтонскому дворцу нужны новые помощники. В частности, принц и принцесса Уэльская ищут личного секретаря.

Читайте также Впервые за почти полвека: Диснейленд в Калифорнии готовится к забастовке

Это потрясающая возможность присоединиться к преданной команде Кенсингтонского дворца, которая оказывает поддержку принцу и принцессе Уэльским,
– сообщается в вакансии.

Что требуется от кандидата:

  • хорошие коммуникативные навыки;
  • стрессоустойчивость;
  • глубокое понимание уклада валлийских сообществ, бизнеса и правительства;
  • знание валлийского языка на уровне носителя (свободное владение).

Избранное лицо должно выполнять обязанности личного помощника и секретаря королевской семьи. В неделю работник будет иметь 38 рабочих часов и 2 выходных.