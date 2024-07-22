Кто может получить эту работу
Кенсингтонскому дворцу нужны новые помощники. В частности, принц и принцесса Уэльская ищут личного секретаря.
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Это потрясающая возможность присоединиться к преданной команде Кенсингтонского дворца, которая оказывает поддержку принцу и принцессе Уэльским,
– сообщается в вакансии.
Что требуется от кандидата:
- хорошие коммуникативные навыки;
- стрессоустойчивость;
- глубокое понимание уклада валлийских сообществ, бизнеса и правительства;
- знание валлийского языка на уровне носителя (свободное владение).
Избранное лицо должно выполнять обязанности личного помощника и секретаря королевской семьи. В неделю работник будет иметь 38 рабочих часов и 2 выходных.