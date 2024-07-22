Диснейленд готовится к забастовке
Четыре профсоюза проголосовали за проведение протеста. Сейчас они представляют 14 тысяч работников.
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Причиной недовольства стали несправедливые условия контрактов на трудоустройство. В частности у работников наблюдаются экономические трудности включая нехватку продовольствия и жилья.
В частности говорится о людях таких профессий:
- уборщиков;
- операторов аттракционов;
- кондитеров;
- продавцах товаров.