Диснейленд готовится к забастовке

Четыре профсоюза проголосовали за проведение протеста. Сейчас они представляют 14 тысяч работников.

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Причиной недовольства стали несправедливые условия контрактов на трудоустройство. В частности у работников наблюдаются экономические трудности включая нехватку продовольствия и жилья.

В частности говорится о людях таких профессий:

  • уборщиков;
  • операторов аттракционов;
  • кондитеров;
  • продавцах товаров.