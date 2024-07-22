Как выстраивалось это сотрудничество
Heller Tools осуществляла продажу различных инструментов, в частности сверл и пил. Общая сумма этих сделок достигла 1,2 миллиона долларов.
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Компанией Heller Tools задекларированы продажи товаров московской организации Торговый дом Трейдтулс на сумму 860 тысяч долларов. Указанные сделки реализованы в период с начала полномасштабной войны в Украине и до июня 2023 года. Именно эту российскую компанию связывают с контрабандной сетью Серня.
Как происходили дальнейшие продажи
Уже в сентябре прошлого года Heller Tools начала сотрудничество с другой российской компанией – Тирекс. Сумма этих сделок достигла еще ориентировочно 300 тысяч долларов. Основателем Тирекса является бывший работник Трейдтулс.