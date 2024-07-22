Як вибудовувалась ця співпраця
Heller Tools здійснювала продаж різноманітних інструментів, зокрема свердел та пилок. Загальна сума цих угод сягнула 1,2 мільйона доларів.
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Компанією Heller Tools задекларовано продажі товарів московській організації Торговий дім Трейдтулс на суму 860 тисяч доларів. Вказані угоди реалізовано у період з початку повномасштабної війни в Україні і до червня 2023 року. Саме цю російську компанію пов'язують із контрабандною мережею Серня.
Як відбувалися подальші продажі
Уже у вересні минулого року Heller Tools розпочала співпрацю з іншою російською компанією – Тірекс. Сума цих угод сягнула ще орієнтовно 300 тисяч доларів. Засновником Тірексу є колишній працівник Трейдтулс.