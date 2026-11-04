Купуємо, а потім шкодуємо: чому нам постійно хочеться придбати нові речі

Ми купуємо, коли нам сумно, коли радісно, коли хочеться себе винагородити або просто тоді, коли бачимо привабливу знижку. Іноді достатньо одного повідомлення "Тільки сьогодні", щоб у кошику опинилася річ, про існування якої ми ще п'ять хвилин тому навіть не здогадувалися.

Чому ми купуємо непотрібне

Через що ми продовжуємо купувати те, без чого цілком могли б обійтися, розбирався 24 Канал.

Існує багато причин чому ми витрачаємо гроші на непотрібні речі, серед них варто виділити:

Ми купуємо не речі, а емоції

Нова сукня може подарувати відчуття впевненості, дорогий гаджет – відчуття успішності, а чергова чашка для кави – маленьку радість посеред сірого будня. У момент покупки нам здається, що разом із річчю ми придбаємо трохи щастя, комфорту або навіть нову версію себе.

І в цьому немає нічого дивного. Невеликі покупки стали одним із найдоступніших способів отримати швидке задоволення. Коли день не задався, похід магазинами або замовлення чогось онлайн може здаватися своєрідною терапією. Проблема лише в тому, що радість від покупки часто минає швидше, ніж приходить посилка.

Ми прагнемо відповідати чужим очікуванням

Ми живемо у світі, де соціальні мережі щодня демонструють нам красиве життя інших людей: стильні інтер'єри, модний одяг, нові автомобілі, подорожі та бездоганні образи. Поступово виникає відчуття, що нам теж усе це потрібно.

Ми купуємо не тому, що річ справді необхідна, а тому, що хочемо не відставати, бути сучасними, мати вигляд успішної людини. Іноді за бажанням придбати новий телефон ховається зовсім не потреба в кращій камері, а прагнення відчути себе частиною певного кола людей.

Маркетинг "тисне" на наші слабкості

Знижки, обмежені пропозиції, яскраві упаковки, рекомендації блогерів створюють відчуття терміновості. Нам здається, що якщо не купимо зараз, то втратимо щось надзвичайно цінне.

Особливо підступними є розпродажі. Адже іноді ми купуємо не тому, що хочемо конкретну річ, а тому, що не хочемо втратити можливість придбати її дешевше. У результаті економимо гроші на тому, чого взагалі не планували купувати.

Ми готуємось до майбутнього

Часто люди купують речі "на майбутнє". Наприклад:

Ми купуємо спортивну форму, бо з понеділка точно почнемо займатися спортом.

Замовляємо десяток книжок, бо ось тепер точно будемо багато читати.

Купуємо кухонний гаджет, адже відтепер готуватимемо виключно здорову їжу.

Ми ніби інвестуємо у майбутню версію себе – дисципліновану, успішну, організовану та щасливу. Але іноді ці покупки так і залишаються символами наших намірів, а не реальними кроками до змін.

Як боротись з імпульсивними покупками

Важливо не забороняти собі радіти, а навчитися розрізняти справжні бажання та нав'язані потреби. Перед покупкою можна просто запитати себе:

Чи хотів би я цю річ, якби на неї не було знижки?

Чи купував би я її, якби ніхто не побачив?

Чи справді вона зробить моє життя кращим?

Іноді достатньо відкласти покупку на день, щоб зрозуміти: вона зовсім не потрібна. Водночас не варто повністю відмовлятись від "терапевтичного" шопінгу. Краще виділити певну суму на місяць і спокійно витратити її без порушення фінансових планів.

До слова, через атаки Росії багато українських ТЦ рекордно скоротили години роботи. Як показує статистика, у жовтні їм вдалось пропрацювати всього – 32,5% від усього робочого часу. Для розуміння, це більше, ніж у вересні, і майже втричі ніж рік тому.