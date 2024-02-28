Торговельна напруга: Польща готується до розширення ембарго на українські товари

Польща розглядає можливість розширення ембарго на українські товари. Своєю чергою, це може спричинити серйозні виклики для українських виробників і експортерів, а також поглибити політичну напруженість між двома країнами.

Ембарго на українські товари

У випадку, якщо ЄС не запропонує ефективний механізм захисту польського та загальноєвропейського ринків, Польща може розглянути введення заборони на ввезення нових українських товарів.

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Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Відтак, під загрозою опиняться яйця, фрукти та м'ясо.

Ми обговорюємо можливість поширення ембарго на інші продукти, якщо ЄС не знайде більш ефективного способу захистити польський та європейський ринки,

– заявив глава польського уряду.

А все тому, що упродовж минулого тижня польські фермери виступили проти ввезення української продукції через кордон. Вони ж і закликають польський уряд розширити заборону на інші товари, такі як фрукти, яйця та м'ясо, зазначається в джерелі.

Чому польські фермери протестують

На думку польських фермерів, українська продукція серйозно загрожує їхньому ринку. Як заявив місцевий міністр сільського господарства Чеслав Секерський, багато фермерів перед посівною опинилися без ресурсів для продовження бізнесу, що разом з новими екологічними вимогами ЄС приводить їх до відчаю.

Єврокомісія запевняє, що жодної загрози для ринку немає, однак протестувальники не збираються відступати від своїх вимог.

При цьому, польські фермери вимагають скасувати безмитне ввезення продукції з України та ввести ембарго на чутливі продукти, як-от м'ясо птиці, яйця, молоко та інші.

Яка ситуація на польсько-українському кордоні

Нині на кордоні з Польщею близько 2100 вантажівок – застрягли у чергах. Як відповідь на такі дії, українські перевізники також блокують рух вантажівок із польськими номерами. Вони робитимуть це доти, доки поляки не приймуть відповідні заходи.

Однак, вже у п'ятницю польські фермери планують заблокувати також контрольно-пропускний пункт на кордоні з Литвою. Вони планують зупиняти та перевіряти всі транспортні засоби, які можуть перевозити українське зерно.