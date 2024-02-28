Эмбарго на украинские товары

В случае, если ЕС не предложит эффективный механизм защиты польского и общеевропейского рынков, Польша может рассмотреть введение запрета на ввоз новых украинских товаров.

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Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск. Поэтому, под угрозой окажутся яйца, фрукты и мясо.

Мы обсуждаем возможность распространения эмбарго на другие продукты, если ЕС не найдет более эффективного способа защитить польский и европейский рынки,

– заявил глава польского правительства.

А все потому, что на прошлой неделе польские фермеры выступили против ввоза украинской продукции через границу. Они же и призывают польское правительство расширить запрет на другие товары, такие как фрукты, яйца и мясо, отмечается в источнике.

Почему польские фермеры протестуют

По мнению польских фермеров, украинская продукция серьезно угрожает их рынку. Как заявил местный министр сельского хозяйства Чеслав Секерский, многие фермеры перед посевной оказались без ресурсов для продолжения бизнеса, что вместе с новыми экологическими требованиями ЕС приводит их к отчаянию.

Обратите внимание! Еврокомиссия уверяет, что никакой угрозы для рынка нет, однако протестующие не собираются отступать от своих требований.

При этом, польские фермеры требуют отменить беспошлинный ввоз продукции из Украины и ввести эмбарго на чувствительные продукты, такие как мясо птицы, яйца, молоко и другие.

Какова ситуация на польско-украинской границе

Сейчас на границе с Польшей около 2100 грузовиков – застряли в очередях. В ответ на такие действия, украинские перевозчики также блокируют движение грузовиков с польскими номерами. Они будут делать это до тех пор, пока поляки не примут соответствующие меры.

Однако, уже в пятницу польские фермеры планируют заблокировать также контрольно-пропускной пункт на границе с Литвой. Они планируют останавливать и проверять все транспортные средства, которые могут перевозить украинское зерно.