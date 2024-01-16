Польський ВПК готується до війни: що виготовляють військові підприємства

Військово-промисловий комплекс Польщі переживає небачений підйом. Відтак, підприємства розширюють своє виробництво, а також проводять технічну модернізацію. Ба більше, вони залучають мільйонні інвестиції в умовах конфлікту в Україні.

Як Польща готується до війни

Річ у тім, що навіть нещодавно модернізовані польські підприємства збільшують виробничі потужності. Так, наприклад, збройовий завод Lucznik у Радомі має намір вийти на рівень виробництва в 100 тисяч гвинтівок на рік.

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До війни в Україні така заява прозвучала б як науково-фантастична розповідь,

– зазначає газета.

Наразі у заводі в Радомі в процесі модернізації: застарілі верстати замінюються новими центрами з ЧПУ. Також затверджено плани зведення додаткових цехів, хоча сам завод, який був введений в експлуатацію всього лише десять років тому – вже працює на повну потужність.

Що вироблять заводи в Польщі

Компанія Huta Stalowa Wola

Компанія Huta Stalowa Wola є виробником:

важкої артилерії;

далекобійних самохідних гаубиць Krab;

автоматичних мінометів Rak.

А незабаром вона почне також виготовляти бойові машини піхоти і бронетранспортери.

Напередодні війни в Україні вона завершила технологічну модернізацію вартістю в кілька десятків мільйонів злотих. Сьогодні ці інвестиції виявляються недостатніми,

— пише видання.

За висловами керівника Huta Stalowa Wola, Яна Шведо, компанія планує подвоїти обсяг виробництва протягом наступних двох років.

Завершуються проєкти з реконструкції та модернізації верфей Remontowa Shipbuilding і PGZ Wojenna. На цих верфях ведеться будівництво трьох нових багатофункціональних фрегатів нового покоління серії Swordfish, вартістю 15 мільярдів злотих (близько 3,75 мільярда доларів).

Наразі готуються нові виробничі майданчики, інвестиції в їх розвиток оцінюються в сотні мільйонів злотих.

Компанія Autosan

Компанія Autosan, яка фокусується на виробництві електробусів, розпочала виробництво Waran - сучасної багатоцільової бронемашини.

Компанія Nitro-Chem

Компанія Nitro-Chem, один з провідних виробників тротилу у світі та найбільший у Європі, досягла максимальної продуктивності, запустивши цілодобовий режим роботи на трьох змінах.