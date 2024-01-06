Польща виконає вимоги фермерів

Сьогодні, 6 грудня, міністр сільського господарства й розвитку села Польщі Чеслав Секерський підпише угоду з рухом "Ошукане село". Документ підпишуть у Жешуві, і після цього пункт пропуску "Медика – Шегині" повинен бути розблокований.

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Секерський дасть письмові гарантії щодо виконання трьох головних вимог фермерів:

субсидії на кукурудзу;

дешеві кредити;

збереження податків на поточному рівні.

Схвалення щодо субсидій Польщі ще повинна надати Єврокомісія. У Сеймі готові проголосувати за скасування підвищення податку на 21%. Що стосується кредитів, то їх забезпечать місцеві органи влади, а потім їм дадуть компенсації з державного бюджету.

Також публічно протестувальники вимагали письмових гарантій щодо ембарго української сільськогосподарської продукції. Наприклад, йдеться про фрукти, цукор, спирт, мед, яблучний концентрат, яйця та м'ясо птиці. Місцеві урядовці висловлювалися за цей крок, чи включать його у документ, який повинен припинити протести на кордоні – наразі невідомо.