Как Польша готовится к войне
Дело в том, что даже недавно модернизированные польские предприятия увеличивают производственные мощности. Так, например, оружейный завод Lucznik в Радоме намерена выйти на уровень производства в 100 тысяч винтовок в год.
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До войны в Украине такое заявление прозвучало бы как научно-фантастический рассказ,
– отмечает газета.
В заводе в Радоме в процессе модернизации: устаревшие станки заменяются новыми центрами с ЧПУ. Также утверждены планы возведения дополнительных цехов, хотя сам завод, который был введен в эксплуатацию всего десять лет назад, уже работает на полную мощность.
Что производят заводы в Польше
- Компания Huta Stalowa Wola
Компания Huta Stalowa Wola является производителем:
- тяжелой артиллерии;
- дальнобойных самоходных гаубиц Krab;
- автоматических минометов Rak.
А вскоре она начнет также производить боевые машины пехоты и бронетранспортеры.
В преддверии войны в Украине она завершила технологическую модернизацию стоимостью в несколько десятков миллионов злотых. Сегодня эти инвестиции оказываются недостаточными,
- пишет издание.
По словам руководителя Huta Stalowa Wola, Яна Шведо, компания планирует удвоить объем производства в течение следующих двух лет.
В настоящее время готовятся новые производственные площадки, инвестиции в их развитие оцениваются в сотни миллионов злотых.
- Компания Autosan
Компания Autosan, которая фокусируется на производстве электробусов, начала производство Waran – современной многоцелевой бронемашины.
- Компания Nitro-Chem
Компания Nitro-Chem, один из ведущих производителей тротила в мире и крупнейший в Европе, достигла максимальной производительности, запустив круглосуточный режим работы в трех сменах.