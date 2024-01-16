Как Польша готовится к войне

Дело в том, что даже недавно модернизированные польские предприятия увеличивают производственные мощности. Так, например, оружейный завод Lucznik в Радоме намерена выйти на уровень производства в 100 тысяч винтовок в год.

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До войны в Украине такое заявление прозвучало бы как научно-фантастический рассказ,

– отмечает газета.

В заводе в Радоме в процессе модернизации: устаревшие станки заменяются новыми центрами с ЧПУ. Также утверждены планы возведения дополнительных цехов, хотя сам завод, который был введен в эксплуатацию всего десять лет назад, уже работает на полную мощность.

Что производят заводы в Польше

Компания Huta Stalowa Wola

Компания Huta Stalowa Wola является производителем:

тяжелой артиллерии;

дальнобойных самоходных гаубиц Krab;

автоматических минометов Rak.

А вскоре она начнет также производить боевые машины пехоты и бронетранспортеры.

В преддверии войны в Украине она завершила технологическую модернизацию стоимостью в несколько десятков миллионов злотых. Сегодня эти инвестиции оказываются недостаточными,

- пишет издание.

По словам руководителя Huta Stalowa Wola, Яна Шведо, компания планирует удвоить объем производства в течение следующих двух лет.

Любопытно! Завершаются проекты по реконструкции и модернизации верфей Remontowa Shipbuilding и PGZ Wojenna. На этих верфях ведется строительство трех новых многофункциональных фрегатов нового поколения серии Swordfish стоимостью 15 миллиардов злотых (около 3,75 миллиарда долларов).

В настоящее время готовятся новые производственные площадки, инвестиции в их развитие оцениваются в сотни миллионов злотых.

Компания Autosan

Компания Autosan, которая фокусируется на производстве электробусов, начала производство Waran – современной многоцелевой бронемашины.

Компания Nitro-Chem

Компания Nitro-Chem, один из ведущих производителей тротила в мире и крупнейший в Европе, достигла максимальной производительности, запустив круглосуточный режим работы в трех сменах.