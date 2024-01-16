Як Польща готується до війни
Річ у тім, що навіть нещодавно модернізовані польські підприємства збільшують виробничі потужності. Так, наприклад, збройовий завод Lucznik у Радомі має намір вийти на рівень виробництва в 100 тисяч гвинтівок на рік.
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До війни в Україні така заява прозвучала б як науково-фантастична розповідь,
– зазначає газета.
Наразі у заводі в Радомі в процесі модернізації: застарілі верстати замінюються новими центрами з ЧПУ. Також затверджено плани зведення додаткових цехів, хоча сам завод, який був введений в експлуатацію всього лише десять років тому – вже працює на повну потужність.
Що вироблять заводи в Польщі
- Компанія Huta Stalowa Wola
Компанія Huta Stalowa Wola є виробником:
- важкої артилерії;
- далекобійних самохідних гаубиць Krab;
- автоматичних мінометів Rak.
А незабаром вона почне також виготовляти бойові машини піхоти і бронетранспортери.
Напередодні війни в Україні вона завершила технологічну модернізацію вартістю в кілька десятків мільйонів злотих. Сьогодні ці інвестиції виявляються недостатніми,
— пише видання.
За висловами керівника Huta Stalowa Wola, Яна Шведо, компанія планує подвоїти обсяг виробництва протягом наступних двох років.
Наразі готуються нові виробничі майданчики, інвестиції в їх розвиток оцінюються в сотні мільйонів злотих.
- Компанія Autosan
Компанія Autosan, яка фокусується на виробництві електробусів, розпочала виробництво Waran - сучасної багатоцільової бронемашини.
- Компанія Nitro-Chem
Компанія Nitro-Chem, один з провідних виробників тротилу у світі та найбільший у Європі, досягла максимальної продуктивності, запустивши цілодобовий режим роботи на трьох змінах.