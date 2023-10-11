Принизили "Газпром": Польща забрала у росіян частку компанії та викинула зі свого ринку

Польська влада прийняла рішення позбавити "Газпром" його частки в місцевому бізнесі. Тепер важлива газотранспортна ділянка належить лише полякам.

Польський удар по "Газпрому"

EuRoPol GAZ – це спільне газотранспортне підприємство Польщі та компанії, яка є власником польської ділянки газової магістралі "Ямал – Європа". Згідно з рішенням польської влади, частка російської компанії у цьому підприємстві тепер повністю переходить в управління польської компанії Orlen.

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Раніше Orlen належало 48% EuRoPol GAZ. Після рішення польської влади концерн отримав повний контроль над підприємством, яке раніше було спільним із "Газпромом".

Протяжність газопроводу "Ямал – Європа" – 2 тисячі кілометрів, його проєктна потужність складає 33 мільярди кубометрів газу на рік. Польська ділянка – це 683 кілометрів ліній та 5 компресорних станцій.

Санкції проти "Газпрому" Польща прийняла ще у 2022 році. Йшлося про заморожування прав на акції та виплат дивідендів за частку у EuRoPol GAZ. Згодом частку російської корпорації взагалі передали у зовнішнє управління.

Росія відповіла блокуючими заходами щодо EuRoPol Gaz. Зокрема, "Газпром" заборонив транспортувати російський газ до Європи через Польщу.

Нагадаємо, нещодавно Росію остаточно покинув власник "Київстару". Компанія також відповіла, чи залишила можливість повернутися на російський ринок згодом.