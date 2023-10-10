Успіхи українських підприємців у Польщі
Як повідомила уповноважена уряду Польщі з питань польсько-українського співробітництва у сфері розвитку Ядвіга Емілевич, українські бізнесмени неабияк наповнюють місцеву казну. Згідно з підрахунками, минулого року їм вдалося сплатити соціальних внесків на 4 мільярди злотих (927 мільйонів доларів).
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Окрім того, у 2023 році показник має вирости ще аж на 50%. Очікується, що сплата соціальних внесків від українських підприємців складе 6 мільярдів злотих.
Україна і Польща часто розмовляють за підвищеної дипломатичної температури. Але при цьому експорт із Польщі в Україну торік зріс на 55%, експорт з України до Польщі зріс на 40%,
– заявила Емілевич.
Зараз у Польщі зареєстровано близько 30 тисяч українських підприємців. На думку Емілевич, така позитивна динаміка надходжень від них соціальних внесків повинна обов'язково враховуватися, коли йтиме обговорення про допомогу та пільги для українських громадян.
Як вдалося досягнути такого результату
Емілевич розповіла, що українським бізнесменам сприяла Польська агенція інвестицій і торгівлі. Також у Варшаві вдалося створити українське представництво Дія.Бізнес.
Для українського бізнесу польський ринок є першим перед виходом у Європу. Інвестори із США та ЄС, які поки бояться вкладати гроші в Україну, активно інвестують у Польщі, де активно працюють українські підприємці.