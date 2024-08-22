Польща має намір співпрацювати з українськими трейдерами

Трубопровідний оператор PERN запропонував українському бізнесу інвестувати у зберігання нафтопродуктів у Польщі. Відомо, що йдеться про 3 варіанти такої співпраці.

Які деталі пропозиції

Перший варіант співпраці пропонує створення стабільного транспортного ланцюга, а саме з порту Ґданська до Дорогуська.

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Зауважте! На базі Дембоґуже передбачається декілька заходів для досягнення 14-денного розвантаження танкера з подальшим завантаженням пального і в Завадувці (це біля Хелма) в автомобілі й залізничні цистерни.

Водночас другий варіант передбачає використання резервуарів PERN. Це буде зроблено для зберігання пального українських компаній.

На цей час немає вільних (доступних) потужностей для зберігання бензину й дизельного пального як на митних, так і на податкових складах,

– зазначається у документі щодо пропозиції.

Саме тому пропонується використовувати потужності, які будуть вже вивільнено після закінчення поточних контрактів. Також, пропонується розширення резервуарного парку 21 у Дембоґуже – це 3 місткості на 50 тисяч кубометрів, кожна планується ввести в експлуатацію 2026 року.

Крім того, є можливість будівництва нових резервуарів коштом клієнта. Для цього в PERN готові змінювати статус кожної бази на митний склад клієнта.

Суттєвим спрощенням співпраці є реєстрація українських компаній у Польщі й отримання необхідних дозволів від польських органів влади, зокрема, таких як концесія OPZ,

– повідомляють автори пропозиції.

Зверніть увагу! Оцінюється потенціал розширення наявних баз у PERN в 1,8 мільйона кубометрів. Він може реалізуватися за допомогою розгортання ємкостей від 10 тисяч до 50 тисяч кубометрів.