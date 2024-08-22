Какие детали предложения

Первый вариант сотрудничества предлагает создание стабильной транспортной цепи, а именно из порта Гданьска в Дорогуск.

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Заметьте! На базе Дембогуже предполагается несколько мероприятий для достижения 14-дневной разгрузки танкера с последующей загрузкой топлива и в Завадувке (это возле Хелма) в автомобили и железнодорожные цистерны.

В то же время второй вариант предусматривает использование резервуаров PERN. Это будет сделано для хранения топлива украинских компаний.

В настоящее время нет свободных (доступных) мощностей для хранения бензина и дизельного топлива как на таможенных, так и на налоговых складах,

– отмечается в документе по предложению.

Именно поэтому предлагается использовать мощности, которые будут уже высвобождены после окончания текущих контрактов. Также, предлагается расширение резервуарного парка 21 в Дембогуже – это 3 емкости на 50 тысяч кубометров, каждая планируется ввести в эксплуатацию 2026 года.

Кроме того, есть возможность строительства новых резервуаров за счет клиента. Для этого в PERN готовы менять статус каждой базы на таможенный склад клиента.

Существенным упрощением сотрудничества является регистрация украинских компаний в Польше и получения необходимых разрешений от польских органов власти, в частности, таких как концессия OPZ,

– сообщают авторы предложения.

Обратите внимание! Оценивается потенциал расширения имеющихся баз в PERN в 1,8 миллиона кубометров. Он может реализоваться с помощью развертывания емкостей от 10 тысяч до 50 тысяч кубометров.