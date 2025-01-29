Був великий контракт в Україні: польську компанію звинуватили у співпраці з Росією

Польський виробник обладнання для термічної обробки втратив контракт в Україні після звинувачень у співпраці з російським військово-промисловим комплексом. Зокрема, компанію запідозрили у постачанні промислових печей до країни-агресора.

У чому звинуватили Seco/Warwick

Про це повідомив журналіст RMF FM Кшиштоф Засада, інформує 24 Канал. Йдеться про постачання промислових печей для підприємств авіаційної, машинобудівної та інструментальної галузей, які займаються термічною обробкою металів.

Дивіться також Скільки компанії з російським слідом все ще ведуть бізнес в Україні

Таке обладнання має подвійне призначення, що робить його критично важливим для виробництва військової техніки.

Зауважте. За даними розслідувачів, Seco/Warwick входить до списку західноєвропейських компаній, які постачали продукцію до Росії.

Що кажуть в компанії

Seco/Warwick заперечує звинувачення та заявляє, що постачання печей до Росії здійснювалося до початку повномасштабної війни. Крім того, віцепрезидентка компанії з маркетингу Катажина Савка натякнула на можливий саботаж.

"Час публікації подібних матеріалів не є випадковим, адже у Seco/Warwick був великий контракт в Україні", – зазначила Катажина Савка.

Вона підтвердила, що компанія втратила цей контракт після того, як український партнер отримав повідомлення від відповідного міністерства про оприлюднені факти. За ї словами, це ще один приклад того, як міжнародні компанії стикаються з наслідками співпраці з Росією навіть у минулому.