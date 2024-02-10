Польський міністр просить фермерів розблокувати кордон, угорці теж влаштували протест

Криза на кордоні з сусідніми країнами продовжується. Місцевим фермерам не подобається рішення ЄС про безмитне ввезення продукції з України.

Криза знову набирає обертів

Європейська комісія хоче ще на рік продовжити безмитний режим для української аграрної продукції. Щоправда, цього разу певні товари можуть бути під обмеженням, але цього польським та угорським фермерам мало – вони знову почали блокувати пункти пропуску на кордоні з Україною

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Міністр аграрної політики Чеслав Сєкерський вже провів зустріч із представниками фермерських організацій і попросив назвати конкретні причини протестів. Окрім того, він повідомив їм, що блокада кордону – це повністю деструктивне рішення, адже не всі питання можна вирішити одразу.

Ми не будемо викладати конкретику на вулиці, я запрошую вас поговорити з нами в міністерстві. Нам потрібне партнерство з вашого боку. Для того, щоб досягти ваших вимог, мені потрібна ваша підтримка,

– сказав їм польський міністр.

Він наголосив, що перемовини з Єврокомісією щодо необгрунтованих вимог щодо озеленення та розмова з Україною про агропродукцію вже ведуться, однак протести на кордоні ускладнюють процес, а не навпаки.

Що стосується угорців, то вони вимагають європейського ліцензування для українського імпорту. Вони вважають, що українська продукція може знищити місцеві села, тому ЄС повинен не допомагати Україні, а насамперед захистити власних фермерів. Прикордонники повідомили, що до блокади вантажівок ще справа не дійшла, а протест наразі має стриманий характер.

Раніше повідомлялося, що ЄС хоче заборонити імпорт українського цукру, що може "вбити" нашу галузь.