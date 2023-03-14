Помер найвідоміший підприємець Азії: з чого починав та як заробив статки Масатоші Іто

10 березня цього року помер японський мільярдер Масатоші Іто. Він був найвідомішим підприємцем Азії, який зумів перетворити власні магазини 7-Eleven на глобальну імперію.

Як 7-Eleven став міжнародним брендом

Мільярдер та підприємець Масатоші Іто змінив роздрібну торгівлю в Японії, перетворивши 7-Eleven на міжнародний бренд. Наразі 7-Eleven входить до корпорації Seven & I Holdings, кінцевим власником якої є Іто.

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Seven & I Holdings керує понад 83 тисячі магазинами по всьому світу, включаючи магазини 7-Eleven у 19 регіонах і країнах, а також мережу міні-маркетів Speedway у США. Також у 2008 році компанія зайняла перше місце в рейтингу "500 підприємців, які працюють за франшизою".

Як з'явилась мережа 7-Eleven

Мережа міні-магазинів веде свій початок у 1927 році, коли кілька компаній з виробництва льоду об’єдналися в Southland Ice Company у Далласі, штат Техас.

Щоб відобразити новий розширений графік роботи, у 1946 році магазини були перейменовані на 7-Eleven: відкриті з 7 ранку до 23 вечора.

Озираючись на успіх 7-Eleven, Іто сказав в інтерв’ю 1988 року: "Мене часто запитують, чи я досяг успіху завдяки наполегливій роботі чи тому, що мені просто пощастило. Відповідь полягає в тому, і в іншому".

Хто такий Масатоші Іто

Серед головних конкурентів – японські компанії Lawson і Family Mart, але жодна з них не змогла так масштабуватись, як імперія 7-Eleven.

Масатоші Іто – післявоєнний підприємець, який зумів побудувати мережу магазинів, що продають все від йогурту до готових страв та ліків. За даними державного мовника NHK, Іто почав свою діяльність у 1958 році, коли став президентом невеликого магазину одягу в Токіо, яким керувала його родина.

Пізніше він почав продавати їжу та інші товари першої необхідності, тож перейменував компанію в Ito Yokado, почавши вести бізнес подібно до американського супермаркету. Згодом японський підприємець уклав угоду з власником 7-Eleven, Southland Corporation, й відкрив перший в Японії 7-Eleven у 1974 році.