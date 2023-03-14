Как 7-Eleven стал международным брендом

Миллиардер и предприниматель Масатоши Ито сменил розничную торговлю в Японии, превратив 7-Eleven в международный бренд. 7-Eleven входит в корпорацию Seven & I Holdings, конечным владельцем которой является Ито.

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Seven & I Holdings управляет более 83 тысяч магазинами по всему миру, включая магазины 7-Eleven в 19 регионах и странах, а также сеть мини-маркетов Speedway в США. Также в 2008 году компания заняла первое место в рейтинге "500 предпринимателей, работающих по франшизе".

Как появилась сеть 7-Eleven

Сеть мини-магазинов ведет свое начало в 1927 году, когда несколько компаний по производству льда объединились в Southland Ice Company в Далласе, штат Техас.

Чтобы отобразить новый расширенный график работы, в 1946 году магазины были переименованы в 7-Eleven: открыты с 7 утра до 23 вечера.

Оглядываясь на успех 7-Eleven, Ито сказал в интервью 1988 году: "Меня часто спрашивают, я достиг успеха благодаря упорной работе или тому, что мне просто повезло. Ответ заключается в том, и в другом".

Интересно! Среди главных конкурентов – японские компании Lawson и Family Mart, но ни одна из них не смогла так масштабироваться, как империя 7-Eleven.

Кто такой Масатоши Ито

Масатоши Ито – послевоенный предприниматель, сумевший построить сеть магазинов, продающих все от йогурта до готовых блюд и лекарств. По данным государственного вещателя NHK, Ито начал свою деятельность в 1958 году, когда стал президентом небольшого магазина одежды в Токио, которым руководила его семья.

Позже он начал продавать еду и другие товары первой необходимости, поэтому переименовал компанию в Ito Yokado, начав вести бизнес подобно американскому супермаркету. Впоследствии японский предприниматель заключил соглашение с владельцем 7-Eleven, Southland Corporation и открыл первый в Японии 7-Eleven в 1974 году.