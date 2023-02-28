Перегнав Арно й збільшив капітал

Цього року багатство Маска зросло приблизно на 100% від свого внутрішньоденного мінімуму з січня. Все через те, що інвестори знову роблять ставки на більш ризиковані акції.

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Відтак цьому посприяли:

повільніші темпи підвищення відсоткової ставки ФРС (Федеральної резервної системи).

зріс попит на електромобілі після зниження цін на кілька моделей.

Згідно з індексом мільярдерів Bloomberg, чистий капітал Маска збільшився до 187,1 мільярда доларів. Це перевищує капітал у 185,3 мільярда доларів 73-річного французького магната Арно, який є президентом компанії LVMH, що займається продажем предметів розкоші.

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Нагадуємо, що після різкого падіння акцій Tesla 51-річний Маск став першою людино, яка втратила 200 мільярдів доларів зі свого капіталу.

Крім того, минулого року Маск вдався до пожертв. Він передав 11,6 мільйона акцій Tesla на неназвані благодійні цілі в період із серпня по грудень 2022 року. Акції коштували близько 1,9 мільярда доларів. До того, інвестори Tesla були стурбовані тим, що він приділяв занадто багато уваги Twitter, який він придбав у жовтні.

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Але за словами аналітика RBC Capital Markets Тома Нараяна, зниження цін Tesla знову підштовхнуло попит на транспортні засоби.

Ми вважаємо, що існує високий попит на продукцію Tesla навіть в умовах зростання конкуренції з електромобілями,

– додав Нараян.

Зараз зростання Tesla значно випередило зростання технологічного індексу Nasdaq 100. А роздрібні торгівці стали все більше прихильними до спалахів манії спекулятивної торгівлі, і Tesla стала фаворитом серед цієї групи.