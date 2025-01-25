Що робити, якщо помилились в декларації, які штрафи вам загрожують

Заповнення податкової декларації – складний процес, що потребує уваги. Після подання документа можна виявити помилки чи пропущені дані.

Неправильно заповнена декларація: строки на виправлення документа

Про наслідки та терміни виправлення розповіли партнери юридичної компанії Муренко, Курявий і партнери, інформує 24 Канал. Передусім важливо пам'ятвти, що виправлену декларацію можна подати протягом 30 днів після подання.

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Довідково. Декларація – заява платника податків про отримані прибутки та пільги. Неправильне заповнення має наслідки. Порядок виправлення помилок у податковій декларації визначається статтею 50 Податкового кодексу України та стосується всіх платників податків, включаючи підприємців на єдиному податку.

Як виправити декларацію

При виявленні помилок у декларації є кілька способів коригування:

У разі заниження чи завищення податкових зобов'язань можна подати нову звітну декларацію до закінчення граничного строку подання за звітний період. По-друге, можна подати уточнювальний розрахунок до раніше поданої декларації після закінчення граничного строку її подання. Третій спосіб – уточнити показники у складі поточної декларації за наступний звітний період, коли виявлено помилки.

Усі помилки слід виправляти у формі декларації, що діє на дату їх виправлення. Зокрема, у разі подання уточнювальної декларації до неї мають бути подані усі додатки, передбачені для заповнення відповідних рядків декларації, незалежно від того, чи виправлялися показники цих рядків та додатків,

– зазначили експерти.

Штраф за неправильно подану декларацію.

Помилка у заповненні декларації може призвести до штрафу від 1 до 2,5 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Якщо особа виявила помилки та не виправила їх, згідно статті 50 Податкового кодексу України, вона має сплатити суму недоплати.

У випадку заниження податкового зобов'язання, платнику доведеться сплатити недоплату та штраф у розмірі 3%. Розмір штрафу збільшується при порушенні термінів.

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При поданні уточнювального розрахунку суму недоплати і штраф 3% потрібно сплатити до відправлення. Інакше застосовується санкція 5% від недоплати.

При самостійному донарахуванні з дотриманням статті 50 Податкового Кодексу штрафи не застосовуються. Відповідальність також передбачена за несвоєчасне подання або неподання податкової звітності

Згідно статті 120 ПКУ, за неподання або несвоєчасне подання податкових декларацій та іншої обов'язкової звітності накладається штраф 340 гривень. При повторному порушенні – 1 020 гривень.