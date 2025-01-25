Неправильно заполненная декларация: сроки на исправление документа

О последствиях и сроках исправления рассказали партнеры юридической компании Муренко, Курявый и партнеры, информирует 24 Канал. Прежде всего важно помнить, что исправленную декларацию можно подать в течение 30 дней после подачи.

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Справочно. Декларация – заявление налогоплательщика о полученных доходах и льготах. Неправильное заполнение имеет последствия. Порядок исправления ошибок в налоговой декларации определяется статьей 50 Налогового кодекса Украины и касается всех налогоплательщиков, включая предпринимателей на едином налоге.

Как исправить декларацию

При выявлении ошибок в декларации есть несколько способов корректировки:

В случае занижения или завышения налоговых обязательств можно подать новую отчетную декларацию до окончания предельного срока подачи за отчетный период. Во-вторых, можно подать уточняющий расчет к ранее поданной декларации после окончания предельного срока ее подачи. Третий способ – уточнить показатели в составе текущей декларации за следующий отчетный период, когда выявлены ошибки.

Все ошибки следует исправлять в форме декларации, действующей на дату их исправления. В частности, в случае представления уточняющей декларации к ней должны быть представлены все приложения, предусмотренные для заполнения соответствующих строк декларации, независимо от того, исправлялись ли показатели этих строк и приложений,

– отметили эксперты.

Штраф за неправильно поданную декларацию.

Ошибка в заполнении декларации может привести к штрафу от 1 до 2,5 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан. Если лицо обнаружило ошибки и не исправило их, согласно статьи 50 Налогового кодекса Украины, оно должно уплатить сумму недоплаты.

В случае занижения налогового обязательства, плательщику придется уплатить недоплату и штраф в размере 3%. Размер штрафа увеличивается при нарушении сроков.

При подаче уточняющего расчета сумму недоплаты и штраф 3% нужно уплатить до отправления. Иначе применяется санкция 5% от недоплаты.

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При самостоятельном доначислении с соблюдением статьи 50 Налогового Кодекса штрафы не применяются.Ответственность также предусмотрена за несвоевременное представление или непредставление налоговой отчетности

Согласно статье 120 НКУ, за непредставление или несвоевременное представление налоговых деклараций и другой обязательной отчетности налагается штраф 340 гривен. При повторном нарушении – 1 020 гривен.