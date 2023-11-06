Виявляється, не лише росіяни шукають шляхи обходу санкцій західних партнерів України. Багато європейських та британських бізнесів досі не можуть обірвати стосунки з агресором.

Британський бізнес масово порушує санкції

Раніше повідомлялося, що британський гігант Unilever не збирається покидати російський ринок. Втім, згодом з'ясувалося, що ця компанія далеко не самотня у бажанні підтримувати ділові стосунки з агресором.

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Міністерство фінансів Великої Британії зменшує покарання за порушення санкцій, якщо компанії самі у них зізнаються. Як показали дані відомства, вже понад 100 британських бізнесів вирішили добровільно зізнатися у співпраці з окупантами.

Оскільки Велика Британія провадить доволі м'яку політику щодо порушення санкцій її бізнесом, немає жодних гарантій, що бодай частина з цієї сотні компаній припинить вести справи з агресором. Відтак, ефективність санкцій та процедура їх дотримання знову опинилися під критикою.

Європейський Союз незабаром повинен оголосити новий пакет санкцій проти Росії. Його головним пунктом повинна стати заборона російських алмазів.

Британський уряд повністю підтримує зусилля щодо ізоляції Росії та її економічного стримання, але втілити його практиці куди важче, аніж йшлося у домовленностях. Агресор надто інтегрований у світову економіку, аби була можливість повністю викинути його з усіх процесів.

Аналітики повідомляють, що західні санкції суттєво "підкосили" російську економіку, але про повну ізоляцію або близькість до краху наразі мова не йде.