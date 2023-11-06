Британский бизнес массово нарушает санкции

Ранее сообщалось, что британский гигант Unilever не собирается покидать российский рынок. Впрочем, впоследствии выяснилось, что компания далеко не одинока в желании поддерживать деловые отношения с агрессором.

К теме Швейцарский Nestle – в списке международных спонсоров войны: какие популярные товары есть на прилавках

Министерство финансов Великобритании уменьшает наказание за нарушение санкций, если компании сами в этом признаются. Как показали данные ведомства, уже более ста британских бизнесов решили добровольно признаться в сотрудничестве с оккупантами.

Поскольку Великобритания проводит довольно мягкую политику по поводу нарушения санкций ее бизнесом, нет никаких гарантий, что хотя бы часть из этой сотни компаний прекратит вести дела с агрессором. Следовательно, эффективность санкций и процедура их соблюдения снова оказались под критикой.

Важно! Европейский Союз в скором времени должен объявить новый пакет санкций против России. Его главным пунктом должен стать запрет русских алмазов.

Британское правительство полностью поддерживает усилия по изоляции России и ее экономическому сдерживанию, но воплотить его в практике куда труднее, чем говорилось в договоренностях. Агрессор слишком интегрирован в мировую экономику, чтобы была возможность полностью выбросить его из всех процессов.

Аналитики сообщают, что западные санкции существенно "подкосили" российскую экономику, но о полной изоляции или близости к краху речь пока не идет.