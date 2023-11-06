Британський бізнес масово порушує санкції
Раніше повідомлялося, що британський гігант Unilever не збирається покидати російський ринок. Втім, згодом з'ясувалося, що ця компанія далеко не самотня у бажанні підтримувати ділові стосунки з агресором.
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Міністерство фінансів Великої Британії зменшує покарання за порушення санкцій, якщо компанії самі у них зізнаються. Як показали дані відомства, вже понад 100 британських бізнесів вирішили добровільно зізнатися у співпраці з окупантами.
Оскільки Велика Британія провадить доволі м'яку політику щодо порушення санкцій її бізнесом, немає жодних гарантій, що бодай частина з цієї сотні компаній припинить вести справи з агресором. Відтак, ефективність санкцій та процедура їх дотримання знову опинилися під критикою.
Британський уряд повністю підтримує зусилля щодо ізоляції Росії та її економічного стримання, але втілити його практиці куди важче, аніж йшлося у домовленностях. Агресор надто інтегрований у світову економіку, аби була можливість повністю викинути його з усіх процесів.
Аналітики повідомляють, що західні санкції суттєво "підкосили" російську економіку, але про повну ізоляцію або близькість до краху наразі мова не йде.