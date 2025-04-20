В Україні назвали регіони-лідери з реєстрацій електромобілів

У першому кварталі 2025 року український автопарк поповнили майже 13 тисяч електромобілів. Більшість із них реєстрували мешканці п'яти областей.

Українці активн купують електромобілі

Про це повідомляє "Укравтопром", інформує 24 Канал. При цьому кількість авто, які реєстрували українці, значно різниться по регіонах.

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У яких регіонах найбільше реєстрацій

Лідером за кількістю реєстрацій стала Львівська область – тут зареєстровано 1961 авто, з яких 94% – вживані.

Далі в рейтингу – місто Київ (1632 авто, 68% вживаних) та Київська область (1120 авто, 76% вживаних).

У Дніпропетровській області кількість зареєстрованих електрокарів склала 986 одиниць, в Одеській – 761.

Які моделі обирають українці

Серед нових електромобілів найбільш популярним став BYD Song Plus EV.

Що ж до вживаних моделей, українці найчастіше реєстрували Tesla Model Y у Києві та області, Tesla Model 3 – на Львівщині та Дніпропетровщині, а Nissan Leaf – в Одеській області.