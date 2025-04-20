Українці активн купують електромобілі

Про це повідомляє "Укравтопром", інформує 24 Канал. При цьому кількість авто, які реєстрували українці, значно різниться по регіонах.

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У яких регіонах найбільше реєстрацій

Лідером за кількістю реєстрацій стала Львівська область – тут зареєстровано 1961 авто, з яких 94% – вживані.

Далі в рейтингу – місто Київ (1632 авто, 68% вживаних) та Київська область (1120 авто, 76% вживаних).

У Дніпропетровській області кількість зареєстрованих електрокарів склала 986 одиниць, в Одеській – 761.

Які моделі обирають українці

Серед нових електромобілів найбільш популярним став BYD Song Plus EV.

Що ж до вживаних моделей, українці найчастіше реєстрували Tesla Model Y у Києві та області, Tesla Model 3 – на Львівщині та Дніпропетровщині, а Nissan Leaf – в Одеській області.