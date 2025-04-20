Украинцы активно покупают электромобили

Об этом сообщает "Укравтопром", информирует 24 Канал. При этом количество авто, которые регистрировали украинцы, значительно отличается по регионам.

Смотрите также Авто до 5 лет: украинцы покупают электро и гибриды, дизель почти исчез

В каких регионах больше всего регистраций

Лидером по количеству регистраций стала Львовская область – здесь зарегистрировано 1961 авто, из которых 94% – бывшие в употреблении.

Далее в рейтинге – город Киев (1632 авто, 68% бывших в употреблении) и Киевская область (1120 авто, 76% бывших в употреблении).

У Днепропетровской области количество зарегистрированных электрокаров составило 986 единиц, в Одесской – 761.

Какие модели выбирают украинцы

Среди новых электромобилей наиболее популярным стал BYD Song Plus EV.

Что касается подержанных моделей, украинцы чаще всего регистрировали Tesla Model Y в Киеве и области, Tesla Model 3 – на Львовщине и Днепропетровщине, а Nissan Leaf – в Одесской области.