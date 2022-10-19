Попит на генератори зріс у 5 – 7 разів: "Епіцентр" намагається уникнути дефіциту товарів
Удари росіян по енергетичній інфраструктурі України спричинили різке збільшення попиту серед українців на мініелектростанції та генератори. Торговельні мережі змушені вживати заходів, аби уникнути дефіциту товарів резервного живлення.
У компанії "Епіцентр" розповіли, що у жовтні цього року клієнти купують генератори у 15 разів частіше, ніж торік. Найбільше зростання попиту у 5 – 7 разів мережа зафіксувала після масованого ракетного удару росіян по низці енергетичних об'єктів України 10 жовтня, передає Бізнес 24.
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Попит на товари резервного живлення суттєво зріс
Окрім мініелектростанцій та генераторів, в "Епіцентрі" українці активно купують зарядні станції, повербанки, газові балони, джерела безперебійного живлення, батарейки, лампи на акумуляторах, ліхтарики тощо.
З метою уникнення появи дефіциту товару на полицях ми розширюємо кількість як українських, так і європейських постачальників. Працюємо над оперативним постачанням товарів до України – збільшуємо обсяг замовлень у внутрішніх і зовнішніх виробників та плануємо нові постачання у найближчі 3 – 4 місяці,
– повідомили у пресслужбі торгової мережі.
До слова, насамперед покупців цікавлять бензинові генератори потужністю 2,5/3 кіловата на 220 вольтів. За необхідності забезпечення більших обсягів споживання, купують також потужніші генератори – від 5 кіловатів.
Крім того, українці активно скуповують воду і таблетовану сіль для очищення води. Також цікавість викликають різноманітні портативні туристичні ґаджети, які можуть слугувати автономними джерелами світла та обігріву, зокрема:
- ліхтарі;
- газові портативні обігрівачі;
- пальники та картриджі;
- каністри тощо.
Додамо, що серед споживчої електроніки найпопулярнішими є повербанки, зарядні станції та радіоприймачі на батарейках. Наприклад, на початку минулого тижня українці викупили у торгових точках майже всі повербанки.
Водночас, найбільший попит на такі товари спостерігається у регіонах, де траплялось знеструмлення. Тим часом у деяких областях, де перебоїв з електроенергією не було, продажі майже не зросли.