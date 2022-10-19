Спрос на генераторы вырос в 5 – 7 раз: "Эпицентр" пытается избежать дефицита товаров

Удары россиян по энергетической инфраструктуре Украины повлекли за собой резкое увеличение спроса среди украинцев на миниэлектростанции и генераторы. Торговые сети вынуждены принимать меры, чтобы избежать дефицита товаров резервного питания.

В компании "Эпицентр" рассказали, что в октябре этого года клиенты покупают генераторы в 15 раз чаще, чем в прошлом году. Наибольший рост спроса в 5 – 7 раз сеть зафиксировала после массированного ракетного удара россиян по ряду энергетических объектов Украины 10 октября, передает Бизнес 24.

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Спрос на товары резервного питания существенно вырос

Кроме миниэлектростанций и генераторов, в "Эпицентре" украинцы активно покупают зарядные станции, повербанки, газовые баллоны, источники бесперебойного питания, батарейки, лампы на аккумуляторах, фонарики и тому подобное.

Чтобы избежать появления дефицита товаров на полках мы расширяем количество как украинских, так и европейских поставщиков. Работаем над оперативной поставкой товаров в Украину – увеличиваем объем заказов у внутренних и внешних производителей и планируем новые поставки в ближайшие 3 – 4 месяца,

– сообщили в пресс-службе торговой сети.

К слову, в первую очередь покупателей интересуют бензиновые генераторы мощностью 2,5/3 киловатта на 220 вольт. При необходимости обеспечения больших объемов потребления покупают также более мощные генераторы – от 5 киловатт.

Кроме того, украинцы активно скупают воду и таблетированную соль для очищения воды. Также интерес вызывают разнообразные портативные туристические гаджеты, которые могут служить автономными источниками света и обогрева, в частности:

фонари;

газовые портативные обогреватели;

горелки и картриджи;

канистры и тому подобное.

Добавим, что среди потребительской электроники наиболее популярными являются повербанки, зарядные станции и радиоприемники на батарейках. К примеру, в начале прошлой недели украинцы выкупили в торговых точках почти все повербанки.

Наибольший спрос на такие товары наблюдается в регионах, где случалось обесточивание. Между тем, в некоторых областях, где перебоев с электроэнергией не было, продажи почти не выросли.