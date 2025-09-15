Попит на іграшки Лабубу різко спав, що зупинило одне з найбільших фондових ралі і призвело до масштабних втрат ринкової вартості Pop Mart International Group Ltd.

Наскільки впали акції?

Акції китайського виробника іграшок впали майже на 9%, і це найбільше падіння з квітня. Капіталізація компанії скоротилася приблизно на 13 мільярдів, або близько чверті вартості, яку Pop Mart мала на піку 26 серпня, повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

Акції знизилися після того, як JPMorgan Chase & Co. знизив рейтинг Pop Mart через слабкі перспективи зростання та завищену оцінку компанії. Незважаючи на це, у 2024 році папери Pop Mart виросли більш ніж на 180% і залишаються одним із лідерів індексу Hang Seng.

Оцінка акцій передбачає ідеальний сценарій, і будь-яке відхилення від прогнозів чи негативні новини – наприклад, падіння цін на вторинному ринку або проблеми з ліцензіями – можуть призвести до погіршення показників,

– наголосили аналітики JPMorgan.

Чому відбулось падіння інтересу до Лабубу?

Зниження рейтингу сталося на тлі ознак зменшення інтересу до дизайнерських іграшок Pop Mart. Ляльки Лабубу – плюшеві іграшки з кролячими вушками, популярні серед селебріті, як Ліса з BlackPink та Девід Бекхем – втрачають преміум на вторинних ринках у Китаї.

Частково вартість бренду трималась завдяки перепродажам на вторинному ринку. Люди були готові платити більше за обмежені випуски чи рідкісні моделі. Та, коли попит почав згасати, суми, які люди були готові платити за іграшки, знизились. Це стало сильним каталізатором для падіння капіталізації.

Зауважте. Pop Mart – приклад компанії, успіх якої сильно залежить від спалаху інтересу ("хайпу"), а не завжди – від стабільного, довгострокового попиту. Подібні бренди часто піддаються циклам, піки уваги змінюються спадом інтересу, коли з'являються нові тенденції.

Що відомо про феномен Лабубу?