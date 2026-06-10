Поповнити рахунок по-старому не вийде: Київстар змінить правила з липня

Київстар попередив абонентів про зміни, які набудуть чинності вже зовсім скоро. Мобільний оператор припинить роботу одного зі способів поповнення рахунку.

Який сервіс стане недоступним

Звична для частини українців комбінація клавіш незабаром перестане працювати. Деталі розповіли на сайті компанії.

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З 1 липня 2026 року стане неможливо поповнити рахунок за допомогою послуги "Мобільний Платіж", а саме через:

USSD-код *134#;

голосове меню за номером 899.

У компанії пояснили, що таке рішення пов'язане з поступовою відмовою від інструментів, які, згідно з внутрішньою аналітикою оператора, більше не мають значного попиту.

Абоненти обирають для поповнення доступні сучасні цифрові сервіси,

– йдеться в повідомленні.

Поповнити рахунок без комісії українці як і раніше можуть в додатку "Мій Київстар", а також за допомогою інших доступних платіжних сервісів, зокрема банківських застосунків.

Окрім того, попросити про це все ще можна родичів, друзів чи знайомих. Щоб надіслати їм відповідне SMS-повідомлення, необхідно набрати *132*380ХХХХХХХХХ# зі своїм номером.

Що ще змінюватиме Київстар

Нагадаємо, з 16 червня оператор розпочне черговий етап модернізації мережі, щоб покращити швидкість і якість мобільного інтернету. Технологію 3G відключать у частині населених пунктів, зокрема в Житомирській, Львівській, Черкаській та Чернігівській областях. Повний список дивіться за посиланням.

Зауважте! Якщо SIM-карта не підтримує 4G, її можна безплатно замінити її на USIM зі збереженням номера телефону в найближчому магазині Київстар.