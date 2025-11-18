З холодильником і кавомашиною: "Нова пошта" запустить нові поштомати
- "Нова пошта" тестує нові моделі поштоматів з осередками для клієнтів, включаючи пластикові, пінопластові та кастомні дроп-бокси.
- Нові поштомати можуть містити кавомашину та холодильник для снеків, що створює зручні умови для клієнтів.
"Нова пошта" тестує нові формати поштоматів, які можуть з’явитися в містах України. Їх пропонують робити з осередком для клієнтів.
Які будуть нові поштомати?
Наразі в компанії готуються до тестування абсолютно нові моделі, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Нову пошту".
Серед оновлення:
- Пластиковий поштомат, замість металевого: легкий і зручний для встановлення в приміщеннях.
- Пінопластовий конструктор: модульний, комірки можна змінювати під різні розміри посилок.
- Кастомний дроп-бокс: автономне рішення для бізнесу з вбудованим сканером і принтером. Можна використовувати для масових відправок.
- CONVENIQ: осередок для клієнтів, що поєднує поштомат, кавовий автомат і холодильник Grab&Go зі снеками.
Як виглядатиме новий поштомат / фото "Нової пошти"
Усі ці рішення зараз готуються до тестування в Україні. Якщо воно пройде успішно, ці інновації з’являться у містах і селах по всій Україні,
– повідомили в компанії.
Як працюють поштомати без світла?
Торік "Нова Пошта" вдосконалила поштомати з можливістю працювати до 16 годин без зарядки завдяки сонячним панелям та акумулятору. Нове покоління поштоматів обладнане зарядними пристроями для 12 телефонів, роздають Wi-Fi та має антивандальний захист.
Також забрати посилку з поштомата у разі потреби можна і без інтернету чи мобільного зв'язку. Для цього потрібно виконати простий алгоритм дій за домопогою Bluetooth та додатка "Нової пошти".
До слова, Укрпошта також підписала угоду з Modern Expo на постачання поштоматів, перші 100 з яких з'являться до кінця 2025 року в Києві та Одесі. Поштомати дозволять отримувати і надсилати листи автономно, відповідаючи підвищеним стандартам безпеки, і будуть керуватися через мобільний застосунок або PIN-код.