З холодильником і кавомашиною: "Нова пошта" запустить нові поштомати

Наразі в компанії готуються до тестування абсолютно нові моделі, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Нову пошту".

Серед оновлення:

Як виглядатиме новий поштомат / фото "Нової пошти"

Усі ці рішення зараз готуються до тестування в Україні. Якщо воно пройде успішно, ці інновації з’являться у містах і селах по всій Україні,

– повідомили в компанії.

Торік "Нова Пошта" вдосконалила поштомати з можливістю працювати до 16 годин без зарядки завдяки сонячним панелям та акумулятору. Нове покоління поштоматів обладнане зарядними пристроями для 12 телефонів, роздають Wi-Fi та має антивандальний захист.

Також забрати посилку з поштомата у разі потреби можна і без інтернету чи мобільного зв'язку. Для цього потрібно виконати простий алгоритм дій за домопогою Bluetooth та додатка "Нової пошти".