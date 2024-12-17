Посилений моніторинг: хто з українців може потрапити під приціл банків

У меморандумі "Про забезпечення прозорості функціонування ринку банківських платіжних послуг" передбачене використання нових критеріїв для визначення ризикованих ФОП. Цей меморандум підписали низька українських банків та дві банківські асоціації.

Кого зачепить посилений моніторинг

Особливо багато уваги мають приділити ФОПам, які належать до 1 групи оподаткування та відкриті менше, ніж 6 місяців тому, пише 24 канал з посиланням на Комерсант український.

Читайте також Ліміти на перекази зменшаться: банки домовилися про нові обмеження

Саме до цих підприємців застосують нові критерії. Таким чином вдасться визначити ризиковані ФОП.

Таки для фізичних осіб-підприємців цієї групи банки мають запровадити поглиблене вивчення бізнесової діяльності:

масштабу і виду діяльності клієнта;

виду послуг/продуктів, за якими клієнт звертається до банку;

обсягу фінансових операцій, що планує проводити клієнт у банку впродовж місяця тощо.

На що звертатимуть увагу під час моніторингу ФОПів 1 групи

Зокрема в процесі фінмоніторингу звертатимуть увагу на такі показники:

різке збільшення кількості операцій на рахунку;

нульовий залишок коштів на початок і кінець дня;

дроблення платежів, зокрема круглими сумами;

велика кількість операцій на рахунках нових ФОПів;

швидке досягнення граничного доходу за 2-3 місяці;

використання одного платіжного термінала кількома підприємцями;

великі грошові перекази від юридичних осіб чи інших підприємств;

оплата послуг, вартість яких важко оцінити.

Водночас Для ФОПів на загальній системі оподаткування або спрощеній системі 2 чи 3 груп відбуватиметься вивчення клієнта відповідно до власного ризик-орієнтованого підходу.

Важливо! Особливу увагу приділятимуть схемам, коли середній і великий бізнес розділяють на безліч ФОПів.