100 компаній, зокрема Boeing і Airbus, постачали запчастини до Росії через Індію

Понад сотня західних компаній, зокрема Boeing та Airbus, постачали авіаційні запчастини до Індії, звідки вони потрапляли до Росії. Загальна вартість таких поставок за 21 місяць до вересня 2024 року перевищила 50 мільйонів доларів.

Як працювала схема

Через Індію до російських авіакомпаній, зокрема Utair, переправляли генератори, сенсори, пропелерні лопаті та дисплеї кабіни. Загалом було зафіксовано 700 поставок, з яких чверть отримала Utair, про це повідомляє The Guardian, інформує 24 Канал.

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Прямих доказів порушення санкцій з боку західних компаній немає, адже продаж авіаційних деталей до Росії заборонений у Великій Британії та ЄС, а США наклали суворі обмеження. Однак багато компаній продовжували постачати запчастини через посередників.

Ключові учасники схеми

Розслідування Investigate Europe підтвердило, що індійські компанії відігравали ключову роль у переправленні запчастин до країни-агресора. Step Aviation і ASL Aerospace – дві британські компанії, які постачали запчастини до Індії:

Step Aviation відправила понад 60 вантажів вартістю 3 мільйона доларів до компанії Shaurya Aeronautics, яка згодом передала їх до Росії.

ASL Aerospace відправила 60 партій чотирьом індійським фірмам, що експортували деталі російським компаніям.

Boeing та Airbus у схемі постачання

Згідно з розслідуванням, Boeing відправив щонайменше 80 вантажів до Індії, частина яких потрапила до Росії через Ascend Aviation. Наприкінці жовтня США наклали санкції на цю компанію та її керівництво, проте Велика Британія та ЄС не зробили цього.

Водночас Airbus відправив 12 партій запчастин до Індії, які зрештою опинилися у російських авіакомпаніях, зокрема в "Аерофлоті".

Реакція компаній

Західні компанії наполягають, що дотримуються санкцій. Мовляв, Boeing ще у 2022 році припинив операції в Росії. Airbus заявив, що контролює дотримання обмежень. Відкинули звинувачення і ASL Aerospace – в компанії стверджують, що ведуть ретельний моніторинг своїх поставок.

Зауважте! Індія не приєдналася до західних санкцій проти Росії. Представники уряду країни заявили, що не бачать порушень місцевого законодавства, але нададуть компаніям рекомендації щодо міжнародного експортного контролю.