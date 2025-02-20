Запчатини постачали до Росії

Як з'ясували журналісти проєкту "Схеми" (Радіо Свобода) та норвезького мовника NRK, ця компанія перепродавала запчастини до Росії, де вони потрапляли до підприємств, пов'язаних з оборонним комплексом, інформує 24 Канал.

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За інформацією з митних даних Росії, з липня 2022 по квітень 2024 року Hidirusta Otomotiv здійснила понад 100 поставок продукції Kongsberg Automotive до Росії.

До початку повномасштабного вторгнення ця турецька компанія не вел торгівлі з Росією, але після 2022 року російський ринок став її основним напрямком діяльності,

– ідеться у статті.

Російські компанії, що закуповували запчастини, мають зв'язки з оборонним сектором. Зокрема:

" А.П.Р. " – постачала автозапчастини компанії "Оренбургагроснабтехсервис", яка має ділові відносини з "Кіровським заводом", що перебуває під санкціями США з 2023 року. Дочірнє підприємство цього заводу "Универсалмаш" виготовляє гусеничне шасі для російської військової техніки.

" – постачала автозапчастини компанії "Оренбургагроснабтехсервис", яка має ділові відносини з "Кіровським заводом", що перебуває під санкціями США з 2023 року. Дочірнє підприємство цього заводу "Универсалмаш" виготовляє гусеничне шасі для російської військової техніки. "Грузавтозапчасть-36" – співпрацює з "Балтийским Лизингом", який забезпечував технікою російські військові полігони.

Важливо! Росія активно використовує цивільні вантажівки для транспортування військової техніки та особового складу, а також для запуску дронів Shahed-136, якими атакують Україну.

Позиція Kongsberg Automotive

У відповідь на запити журналістів у Kongsberg Automotive повідомили, що припинили всі прямі постачання до Росії ще у 2022 році та не контролюють подальший перепродаж запчастин. Проте компанія визнала, що мала краще перевірити Hidirusta Otomotiv перед початком співпраці.

Після розслідування Kongsberg Automotive розірвала контракт із турецьким партнером і запровадила посилені механізми перевірки клієнтів.

Натомість турецька Hidirusta Otomotiv та російські компанії "А.П.Р." і "Грузавтозапчасть-36" на запити журналістів не відповіли.

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Наслідки співпраці

Уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк наголосив, що подібні схеми обходу санкцій через Туреччину підривають ефективність санкційної політики ЄС.

Довідково. Kongsberg Automotive є виробником автозапчастин для таких світових брендів, як Volvo, Ford, Scania та Jaguar Land Rover.