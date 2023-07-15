Потрібні будуть мільйони робочих рук: у Мінекономіки очікують на кризу кадрів

За оцінкою Мінекономіки, через війну Україну покинули близько 6 мільйонів громадян. Оскільки нас очікує відбудова, кваліфіковані працівники стануть чи не найбільш критичним ресурсом.

Як зазначають фахівці, в Україні фіксували брак робочої сили ще до повномасштабного вторгнення російських окупантів. Коли ж Україну покинули мільйони громадян – ситуація стала вкрай загрозливою.

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Скільки працівників потрібно буде знайти

Експерти підрахували, що впродовж наступних 10 років українському ринку праці потрібно буде залучити як мінімум 4,5 мільйона працівників.

Оскільки країна наближається до повоєнної епохи відбудови суспільства, потреби в робочій силі лише зростатимуть, щоб відповідати вимогам економічного відновлення,

– заявили у Мінекономіки.

Також фахівці додають: відновити ринок праці – це першочергове завдання для майбутньої перемоги, і його вирішення не буде природним наслідком перемоги війні.

Депутати підготували законопроєкт , який заборонить користуватися державною землею на постійній основі, за неї потрібно буде платити орендну плату.

Нагадаємо, влітку минулого року прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомляв про реформу ринку зайнятості. Йшлося про те, що якщо впродовж місяця офіційно безробітні не зможуть знайти роботу, то їх будуть залучати до суспільно корисних робіт.