За однієї умови: AirBaltic планує повернення в Україну

2 грудня 2024, 18:14
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Автор: Катерина Добровольська

Латвійська авіакомпанія AirBaltic оголосила про готовність повернутися на український ринок. Компанія розробила детальний план відновлення польотів. Втім, це буде можливо лише за однієї умови.

Коли компанія AirBaltic поверне польоти в Україну

План відновлення польотів буде реалізований одразу після відкриття повітряного простору України. Про це повідомив головний виконавчий директор Мартін Гаусс, повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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AirBaltic планує переорієнтувати частину пропускної здатності з інших напрямків на український ринок, щойно для цього будуть створені безпечні умови. Крім того, авіакомпанія розглядає можливість залишати частину літаків на ніч в Україні, організовуючи нічні зупинки.

Ми можемо летіти сьогодні ввечері, якщо це безпечно. Я навіть полетів би туди порожнім, якщо буде зрозуміло, що ми зможемо вилетіти назад, і квитки продаватимуться, а квитки вже продані,
– повідомив Гаусс.

За словами керівника компанії Мартіна Гаусса, відкриття українського повітряного простору є ключовим для AirBaltic, адже в Україні спостерігається високий попит на подорожі. Крім того, це дозволить виконувати пряміші маршрути з Латвії, наприклад, до Дубая чи Греції.

Зауважте! До початку повномасштабної війни латвійська авіакомпанія AirBaltic мала розвинений ринок в Україні, виконуючи рейси з Києва, Львова та Одеси.