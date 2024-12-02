Коли компанія AirBaltic поверне польоти в Україну

План відновлення польотів буде реалізований одразу після відкриття повітряного простору України. Про це повідомив головний виконавчий директор Мартін Гаусс, повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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AirBaltic планує переорієнтувати частину пропускної здатності з інших напрямків на український ринок, щойно для цього будуть створені безпечні умови. Крім того, авіакомпанія розглядає можливість залишати частину літаків на ніч в Україні, організовуючи нічні зупинки.

Ми можемо летіти сьогодні ввечері, якщо це безпечно. Я навіть полетів би туди порожнім, якщо буде зрозуміло, що ми зможемо вилетіти назад, і квитки продаватимуться, а квитки вже продані,

– повідомив Гаусс.

За словами керівника компанії Мартіна Гаусса, відкриття українського повітряного простору є ключовим для AirBaltic, адже в Україні спостерігається високий попит на подорожі. Крім того, це дозволить виконувати пряміші маршрути з Латвії, наприклад, до Дубая чи Греції.

Зауважте! До початку повномасштабної війни латвійська авіакомпанія AirBaltic мала розвинений ринок в Україні, виконуючи рейси з Києва, Львова та Одеси.