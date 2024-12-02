Когда компания AirBaltic вернет полеты в Украину

План возобновления полетов будет реализован сразу после открытия воздушного пространства Украины. Об этом сообщил главный исполнительный директор Мартин Гаусс, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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AirBaltic планирует переориентировать часть пропускной способности с других направлений на украинский рынок, как только для этого будут созданы безопасные условия. Кроме того, авиакомпания рассматривает возможность оставлять часть самолетов на ночь в Украине, организовывая ночные остановки.

Мы можем лететь сегодня вечером, если это безопасно. Я даже полетел бы туда пустым, если будет понятно, что мы сможем вылететь обратно, и билеты будут продаваться, а билеты уже проданы,

– сообщил Гаусс.

По словам руководителя компании Мартина Гаусса, открытие украинского воздушного пространства является ключевым для AirBaltic, ведь в Украине наблюдается высокий спрос на путешествия. Кроме того, это позволит выполнять прямые маршруты из Латвии, например, в Дубай или Грецию.

Заметьте! До начала полномасштабной войны латвийская авиакомпания AirBaltic имела развитый рынок в Украине, выполняя рейсы из Киева, Львова и Одессы.