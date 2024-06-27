IKEA повертається в Україну: коли чекати на відкриття

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну IKEA призупинила свою діяльність в Україні. Нині ж повідомляється, що шведський ритейлер повертається на український ринок.

Коли IKEA повернеться в Україну

Після початку повномасштабного вторгнення Росії IKEA припинила свою діяльність в Україні, закривши магазин і пункти видачі. Як повідомляють джерела на ринку, дата початку відновлення IKEA в Україні – поки не відома. Але роботи – вже ведуться.

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Проходять технічні підготовчі роботи. Дата початку роботи наразі невідома,

– заявив один зі співрозмовників видання.

Чи вийшла з російського ринку IKEA

Єдиний магазин IKEA в Україні, розташований у київському Blockbuster Mall, встиг пропрацювати лише рік до повномасштабного вторгнення.

З початку вторгнення IKEA закрила свої магазини в Росії, але продовжила виплачувати зарплати працівникам до кінця літа 2022 року. А вже у червні 2023 року IKEA остаточно покинула Росію: Ingka Group, яка керує мережею IKEA та торговими центрами "Мега", продала офісний комплекс "Хімки бізнес-парк", де розташовувалася штаб-квартира IKEA у Росії.

Новим власником комплексу стала компанія КЛС-Хімки, що належить Григорію Саакяну та Аркадію Данієляну. Ринкова вартість комплексу становить приблизно 4 мільярди рублів, саме стільки хотіла отримати шведська компанія. У вересні 2023 року 14 торгових центрів "Мега" були продані дочірній компанії "Газпромбанку".